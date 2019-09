Italia Femminile avanti 1-0 a fine primo tempo contro la Georgia: Giacinti si è procurata un rigore

Si è chiuso con il risultato di 1-0 per l'Italia Femminile il primo tempo del match contro la Georgia: decide per ora un gol di Girelli che, dopo aver sbagliato il calcio di rigore, ha ribadito in rete dopo la ribattuta del portiere avversario. A procurarsi invece il tiro dagli undici metri è stata invece Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, che ha sfiorato anche il gol in più occasioni.