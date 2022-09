Italia-Inghilterra, saranno circa 4.300 i tifosi inglesi presenti a San Siro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Già diverse centinaia di tifosi inglesi sono in fila in zona Stazione Centrale per ritirare il biglietto per la gara di stasera tra Italia e Inghilterra, quinta sfida del Gruppo 3 in cui azzurri e britannici occupano al momento penultimo e ultimo posto dietro la Germania e la sorprendente Ungheria. A San Siro sono attesi circa 4.300 tifosi inglesi.