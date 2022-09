Italia, la Federazione si consola con 6,5 milioni di euro in arrivo dalla Nations League

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazionale italiana si consola dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar con il passaggio alle Final Four di Nations League che hanno portato nelle casse federali ben 6,5 milioni di euro, che potrebbero superare i 10 milioni di euro in caso di vittoria finale. Un modo per recuperare una parte dei 12 milioni di euro che non sono stati incassati per il mancato approdo alla Coppa del Mondo. Un "contentino" da un punto di vista economico che non cambia però l'umore dell'ambiente azzurro per quanto riguarda i Mondiali. A riportarlo è Il Tempo.