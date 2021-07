Italia, ora il ranking sorride: 4° posto, confermarlo in vista Mondiali sarebbe importantissimo

Dopo il successo contro l'Inghilterra e la vittoria ad Euro2020, l'Italia è al 4° posto nel ranking FIFA. Quando Mancini l’ha presa, maggio 2018, era addirittura 20^, mentre prima dell'Europeo 7^. Non eravamo così in alto da marzo 2013, proprio dopo un altro Europeo, quello del 2012. Essere rientrati tra le grandi è particolarmente importante in vista dei Mondiali: rimanere nelle prime sette consentirebbe di entrare in prima fascia.