Italia, per Tonali Nations League ed Europeo U21? Il Milan dice no al doppio impegno

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali è ovviamente nella lista dell'Italia di Roberto Mancini per la semifinale di Nations League contro la Spagna del 15 giugno e per quella successiva, finale o finalina, del 18. Il programma prevede che la sera del 4 o al più tardi il 5 gli Azzurri si ritrovino in Sardegna per un mini ritiro, rientro a Coverciano e partenza per l'Olanda.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan ci sarà, ma l'Under 21 lo avrebbe accolto volentieri per provare a conquistare l'Europeo di categoria, o almeno averlo fino all'eventuale semifinale che assicurerebbe la qualificazione alle Olimpiadi del 2024. Il classe 2000 avrebbe risposto volentieri e per questo sono stati lunghi giorni di riflessione: avrebbe rinunciato anche a diversi giorni di relax, arrivando in corsa.