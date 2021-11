Italia-Svizzera, tutto ciò che c'è da sapere in caso di arrivo a pari punti

È il giorno decisivo per l'Italia. Stasera sapremo se gli azzurri strapperanno il pass per Qatar 2022 o se dovranno passare dagli spareggi. Per qualificarsi al Mondiale l'Italia deve fare almeno lo stesso risultato della Svizzera e mantenere il vantaggio nella differenza reti, con gli azzurri che partono da un vantaggio di due gol (+11 contro +9).

In caso di doppio successo, la squadra di Mancini al massimo deve vincere con un solo gol di scarto in meno rispetto alla Svizzera. In caso invece di pari punti e differenza reti, conteranno i gol segnati (ora +2 Italia). Un'ulteriore parità anche in questa classifica premierebbe la Svizzera per i gol segnati in trasferta negli scontri diretti.

Il regolamento

1) Maggior numero di punti ottenuti nel girone;

2) Differenza reti complessiva nel girone;

3) Maggior numero di reti segnate in tutte le partite del girone

4) Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

5) Differenza reti negli scontri diretti;

6) Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti;

7) Maggior numero di gol segnati in trasferta (se l’arrivo a pari punti riguarda solamente due Nazionali)

8) Classifica fair play nella quale il numero di cartellini gialli e rossi viene considerato applicando i seguenti punteggi: primo cartellino giallo – 1 punto in meno; secondo cartellino giallo/cartellino rosso indiretto – 3 punti in meno; cartellino rosso diretto – 4 punti in meno; cartellino giallo e cartellino rosso diretto – 5 punti in meno

9) Sorteggio effettuato dal Comitato Organizzativo FIFA.

La classifica del gruppo C a 90 minuti dal termine

1) Italia 15 punti (13 gol fatti, 2 subiti)

2) Svizzera 15 (11 gol fatti, 2 subiti)

3) Irlanda del Nord 8

4) Bulgaria 8

5) Lituania 3

Scontri diretti Italia-Svizzera

Svizzera-Italia 0-0

Italia-Svizzera 1-1

Ultimo turno (fischio d'inizio 20.45)

Irlanda del Nord-Italia

Svizzera-Bulgaria