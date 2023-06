Italia U21, i convocati di Nicolato: presenti Tonali e Colombo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Nicolato ha scelto i 23 calciatori che parteciperanno alla fase finale del Campionato Europeo Under 21, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. Rispetto ai convocati per il raduno che si è tenuto la scorsa settimana al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, nell’elenco figurano anche il portiere del Bari Elia Caprile e il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, rispettivamente in campo domenica nella finale dei play off di Serie B con il Cagliari e nello spareggio salvezza di Serie A con il Verona. Ci sono inoltre il difensore dell’Inter Raoul Bellanova, entrato in campo sabato sera nella ripresa della finale di Champions League con il Manchester City e Wilfried Gnonto: l’attaccante del Leeds, impegnato in questi giorni con la Nazionale di Roberto Mancini nelle Finali di Nations League, si aggregherà al gruppo lunedì 19 giugno.

Inserita nel Gruppo D, l’Italia tornerà a radunarsi domani a Tirrenia per raggiungere lunedì 19 giugno Cluj, in Romania, dove nelle tre gare del girone dovrà vedersela con Francia, Svizzera e Norvegia. Saranno i francesi i primi avversari della squadra di Paolo Nicolato, che farà il suo esordio giovedì 22 giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) alla Cluj Arena. Il secondo match vedrà gli Azzurrini opposti alla Svizzera domenica 25 giugno (ore 18, diretta Rai 2), mentre mercoledì 28 giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) andrà in scena la sfida con la Norvegia.

La 24ª edizione del torneo, la seconda con 16 nazionali partecipanti alla fase finale, non metterà in palio solo il titolo, ma anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

EURO 2023. La fase finale del Campionato Europeo si terrà dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. La Romania ha già ospitato l’edizione del 1998, mentre per la Georgia è una prima volta assoluta. Otto gli stadi teatro dell’evento, quattro per ciascuno dei due Paesi: in Romania si giocherà presso due impianti di Bucarest (Steaua Stadium e Rapid-Giulesti Stadium) e due di Cluj (Cluj Arena e Stadio Constantin Radulescu), mentre in Georgia le sedi di gara saranno Tbilisi (Stadio Boris Paichadze e Stadio Mikheil Meskhi), Batumi (Batumi Arena, si giocherà anche la finale) e Kutaisi (Stadio Givi Kiladze). Per la seconda volta nella storia saranno 16 le nazionali presenti alla fase finale, suddivise in quattro gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno alla fase finale. Il torneo determinerà anche le nazionali qualificate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le tre migliori classificate oltre alla Francia, già qualificata in veste di paese ospitante, e all’Inghilterra, che non può partecipare ai Giochi Olimpici in quanto il CIO non riconosce le singole federazioni regionali del Regno Unito, andranno alle Olimpiadi. Un eventuale spareggio si giocherebbe il 7 o l’8 luglio a Bucarest.

IL CAMMINO NELLE QUALIFICAZIONI. L’Italia si è qualificata alla fase finale dell’Europeo vincendo il Gruppo F, chiuso da imbattuta rispettivamente con 5 e 6 punti di vantaggio su Repubblica d’Irlanda e Svezia. Dopo tre successi consecutivi contro Lussemburgo (3-0), Montenegro (1-0) e Bosnia ed Erzegovina (1-2), la striscia vincente degli Azzurrini si è interrotta a Monza con la Svezia: Prica nel recupero ha risposto al gol di Lucca fermando l’Italia sull’1-1.

Una marcia prontamente ripresa a Dublino, con il 2-0 alla Repubblica d’Irlanda grazie alle reti di Lucca e Cancellieri. Dopo l’1-1 con il Montenegro a Podgorica, sono arrivate altre due vittorie con la Bosnia a Trieste (1-0) e con il Lussemburgo a Differdange (0-3). Quindi il secondo 1-1 con la Svezia e Helsinborg prima del successo decisivo ai fini delle qualificazione nell’ultimo match con la Repubblica d’Irlanda: ad Ascoli, davanti a 4.500 spettatori, l’Italia si è imposta con un perentorio 4-1. A segno nel poker azzurro Rovella, miglior marcatore degli Azzurrini nelle qualificazioni con 3 centri, Cambiaghi, Pellegri e Quagliata.

LE AVVERSARIE DEGLI AZZURRINI. Se Francia e Norvegia si sono qualificate come prime del girone vincendo rispettivamente il Gruppo H e il Gruppo A, la Svizzera ha ottenuto il pass per la fase finale come migliore seconda nel Gruppo E alle spalle dei Paesi Bassi. Favorevole all’Italia il bilancio dei precedenti con le tre avversarie del girone: nei 17 incontri con la Francia gli Azzurrini hanno collezionato 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, nei 14 confronti con la Svizzera 6 successi, 7 pareggi e una sconfitta, mentre negli 8 incroci con la Norvegia 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Una curiosità: le ultime amichevoli disputate con Francia (maggio 2018), Svizzera (agosto 2011) e Norvegia (marzo 2018) si sono concluse tutte con lo stesso risultato (1-1). Per quanto riguarda gli incroci nei Campionati Europei sono stati tre quelli con la Francia: i francesi eliminarono gli Azzurri nei quarti di finale del 1988 (tra andata e ritorno), andando poi a vincere l’unico titolo continentale Under 21 della loro storia; l’Italia ha invece vinto gli altri due confronti nella semifinale del 1994 (ai rigori) e nella semifinale del 1996 (1-0 con gol di Totti). Un solo precedente nella fase finale dell’Europeo con Svizzera e Norvegia, che nella storia della competizione hanno raggiunto come miglior risultato rispettivamente il 2° posto nel 2011 e il 3° posto nel 1998: pareggio senza reti con gli elvetici nella fase a gironi del 2002 e altro pari (1-1) con i norvegesi nella fase a gironi del 2013.

WEB E SOCIAL FIGC. I canali ufficiali della FIGC seguiranno la Nazionale Under 21 con contenuti esclusivi sul sito ufficiale e sui social. Il sito figc.it permetterà di restare continuamente aggiornati sul cammino degli Azzurrini all’Europeo attraverso ampi servizi su allenamenti, conferenze stampa, focus sulle avversarie, resoconti delle gare, interviste ai protagonisti, foto e video gallery. Ampio spazio all’Under 21 anche sui profili social della Nazionale, con format esclusivi, dietro le quinte e contenuti speciali che racconteranno l’avventura dei ragazzi di Paolo Nicolato.

L'elenco dei convocati per il Campionato Europeo Under 21

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

Il programma

Mercoledì 14 giugno

Entro le ore 23 raduno presso il CPO di Tirrenia

Giovedì 15 giugno

Ore 10 - Allenamento (aperto alla stampa)

Ore 14 - Conferenza stampa del tecnico Nicolato (Zoom e in presenza)

Ore 17 - Allenamento (chiuso)

Venerdì 16 giugno

Ore 10 - Foto ufficiale squadra

Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Sabato 17 giugno

Ore 10 - Allenamento (chiuso)

Ore 13.45 - Conferenza stampa di un calciatore (Zoom e in presenza)

Ore 17 - Allenamento (aperto alla stampa)

Domenica 18 giugno

Ore 10 - Allenamento (chiuso)

Ore 13.45 - Conferenza stampa di un calciatore (Zoom e in presenza)

Ore 17 - Allenamento (chiuso)

Lunedì 19 giugno

Ore 10 - Partenza volo charter Pisa-Cluj e trasferimento presso DoubleTree by Hilton Cluj

Ore 17.30 locali (16.30 italiane) – Allenamento (aperto alla stampa)

Martedì 20 giugno

Ore 11 – Incontro con l’ambasciatore italiano in Romania preso l’Università Babes-Bolyan

Ore 13.45 locali (12.45 italiane) – Conferenza stampa di un calciatore (Zoom e in presenza)

Ore 17 locali (16 italiane) - Allenamento (aperto alla stampa)

Mercoledì 21 giugno

Ore 17.15 locali (16.15 italiane) – Conferenza stampa MD-1 del tecnico Nicolato e di un calciatore presso la Cluj Arena

Ore 18 locali (17 italiane) – Allenamento presso la Cluj Arena (aperto alla stampa i primi 15’)

Giovedì 22 giugno

Ore 11 locali (10 italiane) – Allenamento (chiuso)

Ore 21.45 locali (20.45 italiane) – Francia-ITALIA (al termine della gara conferenza stampa)

Venerdì 23 giugno

Ore 10 locali (9 italiane) – Allenamento (aperto alla stampa)

Ore 13.45 locali (12.45 italiane) – Conferenza stampa di un calciatore (Zoom e in presenza)

Ore 17 locali (16 italiane) – Allenamento (chiuso)

Sabato 24 giugno

Ore 17.15 locali (16.15 italiane) – Conferenza stampa MD-1 del tecnico Nicolato e di un calciatore presso la Cluj Arena

Ore 18 locali (17 italiane) – Allenamento presso l’UBB Training Center di Cluj Napoca (aperto alla stampa i primi 15’)

Domenica 25 giugno

Ore 11 locali (10 italiane) – Allenamento (chiuso)

Ore 19 locali (18 italiane) – Svizzera-ITALIA (al termine della gara conferenza stampa)

Lunedì 26 giugno

Ore 10 locali (9 italiane) – Allenamento (aperto alla stampa)

Ore 13.45 locali (12.45 italiane) Conferenza stampa di un calciatore (Zoom e in presenza)

Ore 17 locali (16 italiane) – Allenamento (chiuso)

Martedì 27 giugno

Ore 16.45 locali (15.45 italiane) – Conferenza stampa MD-1 del tecnico Nicolato e di un calciatore presso la Cluj Arena

Ore 18.15 locali (17.15 italiane) - Allenamento presso l’UBB Training Center di Cluj Napoca (aperto alla stampa i primi 15’)

Mercoledì 28 giugno

Ore 11 locali (10 italiane) – Allenamento (chiuso)

Ore 21.45 locali (20.45 italiane) – ITALIA-Norvegia (al termine della gara conferenza stampa)