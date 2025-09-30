Iuliano: "Mi aspettavo il Milan lassù. Rabiot ha cambiato il centrocampo"

Iuliano: "Mi aspettavo il Milan lassù. Rabiot ha cambiato il centrocampo"
Oggi alle 21:10News
di Federico Calabrese

Mark Iuliano, intervistato da Tuttosport, ha parlato del Milan a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus: "Me l'aspettavo lassù. L'avevo già pensato dopo la sconfitta con la Cremonese, che è stata salutare.

Rabiot gli ha cambiato il centrocampo, Max ha dato subito un'identità, i rossoneri difendono da squadra. Per lo Scudetto il Milan c'è".