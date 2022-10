Jacobelli: "Il Milan in Europa può arrivare lontano, contro il Chelsea sarà una prova di maturità"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV a poco più di un'ora da Chelsea-Milan soffermandosi sulla gara che si giocherà a Stamford Bridge: “È una prova di maturità per il Milan per via delle diverse assenze. La partenza nella fase ai gironi è stata molto positiva, dato che si presenta da capolista. Pioli chiederà alla stessa formazione di fare come ad Empoli, cioè di credere fino alla fine che la vittoria sia possibile. Il Milan con lo Scudetto ha visto premiata la strategia di mercato impostata da Maldini e Massara. Il Chelsea non ha ancora raggiunto un’identità precisa, non ha uno spirito di squadra e si affida soprattutto alle iniziative dei singoli. Questo può favorire il Milan, che nonostante l’emergenza infortuni sta molto bene e si sta rendendo conto che in Europa può arrivare lontano".