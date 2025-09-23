Jankulovski a MTV: "Quest'anno la Coppa Italia diventa molto importante perché il Milan non ha le coppe"
MilanNews.it
Nel pre partita di Milan-Lecce ai microfoni di Milan TV è intervenuto anche un ex rossonero come Marek Jankulossvki.
È sempre bello tornare a San Siro, che sensazioni ti dà?
"Si è sempre bellissimo perché passa tempo, si cambia, però ogni volta, quando torno, c'è un affetto incredibile. È stata una sorpesa, sono felicissimo".
Su Milan-Lecce di questa sera...
"È una partita diversa perché quest'anno la Coppa Italia diventa molto importante perché purtroppo non abbiamo le coppe. Così bisogna partire molto forte come in campionato e oggi bisogna dare subito un'altra spinta per essere forti, convinti, perché domenica ci aspetta una partita molto importante (quella contro il Napoli, ndr)".
Pubblicità
News
Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Maxdi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Conte: “Il Milan ha la struttura di una squadra che ha fatto la Champions, cosa che non ha il Napoli. Mercato fatto per riempire una rosa che non esisteva”
3 Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Primo Piano
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com