MIL-LEC (3-0): esordio per Odogu nel finale! Esce Pavlovic
Sul 3-0 e con un uomo in più, al 79° minuto, Landucci decide di concedere l'esordio assoluto in rossonero per David Odogu, centrale arrivato dal Wolfsburg. A lasciare il campo Strahinja Pavlovic. Poco più di dieci minuti per il tedesco per mettersi in mostra.
Finisce la partita di Santiago Gimenez al minuto 68: una buona prova del messicano che finalmente si è tolto il peso del gol e in generale ha giocato una'ottima partita. Al suo posto ancora spazio per il giovane Cheveyo Balentien che avrà poco più di 20 minuti per mettersi in mostra.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (79' Odogu); Saelemaekers (61' Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (45' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (68' Balentien), Nkunku (61' Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Estupinan; Modric. All. Marco Landucci.
LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (45' st Pierotti), Berisha, Helgason (45' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.
LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE
Arbitro: Tremolada di Monza.
Assistenti: Bahri - Barone
IV ufficiale: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan