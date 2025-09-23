live mn Landucci: "Ecco quando torna Leao. Gimenez non ha fatto una cosa banale"

vedi letture

Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Segui in diretta le dichiarazioni di Landucci con il live testuale su MilanNews.it.

Numeri molto positivi della squadra.

"Anche stasera abbiamo approcciato bene. C'è un grande gruppo di lavoro, c'è una bella atmosfera a Milanello. sta dando i suo frutti e siamo contenti. Adesso ci prepariamo per questa sfida bella da giocare contro i Campioni d'Italia".

Il gol di Gimenez?

"Non è banale, è un gol. Ha fatto delle buone partite anche prima, gli mancava solo il gol".

MN - Leao come sta?

"Stasera lui non poteva segnare... Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica".

Tanti giovani interessanti...

"Abbiamo giovani interessanti, molto bravi. Bartesaghi è uno a posto, ma ne abbiamo trovati tanti bravi e con qualità. Athekame anche lui è entrato bene, è molto bravo e ci darà una grossa mano anche lui".

Nkunku?

"Viene dal Chelsea, sa fare tante cose, è un giocatore forte".

--------

LE PAROLE DI LANDUCCI A MEDIASET

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.