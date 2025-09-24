Landucci: "Leao? Giovedì in gruppo: domenica credo a disposizione"
Marco Landucci, vice allenatore del Milan oggi sulla panchina rossonera al posto di Massimiliano Allegri squalificato, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei rossoneri per 3-0 sul Lecce in Coppa Italia Frecciarossa. Tra le altre cose ha parlato anche sul ritorno di Rafael Leao, ormai prossimo.
MN - Leao come sta?
"Stasera lui non poteva segnare... Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica".
Pubblicità
News
Di Francesco sgrida: "Date troppa pressione a Camarda. Spesso sente il peso dell'errore: se ne deve ripulire"
Il Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Il Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
2 Moretto: "All’interno del Milan c’è chi sospetta che Maignan deciderà di accordarsi con altri club a parametro zero"
4 Di Francesco sgrida: "Date troppa pressione a Camarda. Spesso sente il peso dell'errore: se ne deve ripulire"
Primo Piano
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com