Landucci: "Leao? Giovedì in gruppo: domenica credo a disposizione"

Landucci: "Leao? Giovedì in gruppo: domenica credo a disposizione"
Oggi alle 00:10News
di Francesco Finulli

Marco Landucci, vice allenatore del Milan oggi sulla panchina rossonera al posto di Massimiliano Allegri squalificato, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei rossoneri per 3-0 sul Lecce in Coppa Italia Frecciarossa. Tra le altre cose ha parlato anche sul ritorno di Rafael Leao, ormai prossimo.

MN - Leao come sta?

"Stasera lui non poteva segnare... Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica".