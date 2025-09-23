Bartesaghi a MTV: "Siamo solo all'inizio. Abbiamo fatto una grande gara"

Nel post partita di Milan-Lecce il terzino Davide Bartesaghi è intervenuto ai micofoni di Milan TV.

Complimenti per la prima da titolare quest'anno

"Grazie. Ti ringrazio, siamo solo all'inizio. Abbiamo fatto una grande gara, siamo partiti con il piede giusto, che non era una cosa scontata, appunto per questo siamo subito partiti bene, aprendola e chiudendola subito".

A che punto sei con la crescita?

"Mi sono sempre trovato bene in questa società, con lo staff, i compagni, con tutti. Sono molto contento, ho sempre continuato a lavorare, continuerò a farlo perché sono solo all'inizio. Non ho niente da perdere ma tanto da dimostrare".

Allegri il suo staff e Modric, tra gli altri, cosa ti stanno dando con la loro esperienza?

"Sia gli allenatori, come Corradi che ho anche avuto in Nazionale e che mi conosce un po' meglio rispetto agli altri, ma anche con i calciatori mi trovo molto bene. Siamo sempre vicini,sempre insieme, parliamo che è una cosa fondamentale per creare gruppo. Certo che comunque da gente come Modric, ma anche Rafa (Leao, ndr), anche Gabbia che mi sta molto vicino, certo sempre di rubare qualcosa che comunque hanno tanta esperienza e mi servirà per crescere".

Quanta voglia hai di farti vedere anche dalla Nazionale?

"Sono molto contento della convocazione in U21, non vedevo l'ora di giocare ma ho avuto un problema al ginocchio che non mi ha permesso di farlo. Ma sì, voglio dimostrare anche lì di meritare una chance".