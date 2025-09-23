live mn

Lecce, Berisha: "Nei primi 10 minuti potevamo fare di più sicuramente"

LIVE MN - Lecce, Berisha: "Nei primi 10 minuti potevamo fare di più sicuramente"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:42News
di Antonello Gioia

Medon Berisha, capitano del Lecce, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Segui in diretta le dichiarazioni di Landucci con il live testuale su MilanNews.it.

Che partita è stata?

"Nei primi 10 minuti potevamo fare di più sicuramente, ma dopo l'espulsione la partita è diventata ancora più difficile. Certo, si può sempre fare qualcosa in più".

Rimpianti per la punizione?

"Ci ho provato, speravo in una deviazione, ma non l'ho tirata molto bene".