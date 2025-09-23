live mn
Lecce, Berisha: "Nei primi 10 minuti potevamo fare di più sicuramente"
MilanNews.it
Medon Berisha, capitano del Lecce, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.
Segui in diretta le dichiarazioni di Landucci con il live testuale su MilanNews.it.
Che partita è stata?
"Nei primi 10 minuti potevamo fare di più sicuramente, ma dopo l'espulsione la partita è diventata ancora più difficile. Certo, si può sempre fare qualcosa in più".
Rimpianti per la punizione?
"Ci ho provato, speravo in una deviazione, ma non l'ho tirata molto bene".
Pubblicità
News
Di Francesco sgrida: "Date troppa pressione a Camarda. Spesso sente il peso dell'errore: se ne deve ripulire"
Il Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Il Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
2 Moretto: "All’interno del Milan c’è chi sospetta che Maignan deciderà di accordarsi con altri club a parametro zero"
4 Di Francesco sgrida: "Date troppa pressione a Camarda. Spesso sente il peso dell'errore: se ne deve ripulire"
Primo Piano
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com