Bartesaghi: "Siamo molto più squadra, siamo molto più compatti, abbiamo la testa più serena"
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.
Segui in diretta le dichiarazioni di Bartesaghi con il live testuale su MilanNews.it.
Come stai vivendo questi mesi?
"Me la sto vivendo serenamente, come ho sempre fatto. Con la testa libera, senza pensieri. Faccio sempre tutto quello che posso".
Come sta cambiando la fase difensiva?
"I clean sheet ci rassicurano di più: prima dobbiamo pensare a non prendere gol, poi ad attaccare. Stasera siamo entrati col piede giusto".
Che aggettivo dai al Milan?
"Siamo molto più squadra, siamo molto più compatti, abbiamo la testa più serena. Certo, le serate aiutano".
A chi ti ispiri?
"Ho sempre cerato di rubargli qualcosa, anche da Estu uguale. Ma cerco di copiare da tutti, a cominciare da Modric, Gabbia mi aiuta molto".
MN - Cosa hai detto a Camarda?
"L'ho ritrovato anche a Lecce. Ci diciamo le nostre cose, non parliamo molto di calcio".
