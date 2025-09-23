Landucci a MTV: "I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo passato il turno ed è questa la cosa più importante"
Nel post partita di Milan-Lecce è intervenuto ai microfoni di Milan TV il vice di Massimiliano Allegri Marco Landucci.
Dai primi minuti si è subito capito che serata doveva essere
"Chiaramente è importante avere sempre questo approccio, non è che deve essere una volta si e una volta no. L'approccio è determinante, poi chiaramente abbiamo avuto il vantaggio che il Lecce è rimasto in 10. Nel primo tempo potevamo giocare più velocemente la palla, nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio. I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo passato il turno ed è questa la cosa più importante".
È la quarta partita di seguito senza subire gol
"Chiaramente se non prendi gol e lo fai vinci le partite. È una cosa importante cercare di fare gol quando hai la palla e non prenderli quando ce l'hanno gli altri. È la cosa banale ma è così".
Sul clima che si respira all'interno dello spogliatoio
"Sono giocatori giovani ma bravi, Stasera ha giocato Bartesaghi, ha giocato una parte di partita Athekame, è entrato Odogu alla fine. Sono dei ragazzi con una certa esperienza e hanno qualità sicuramente. Sono un valore aggiunto per i prossimi anni del Milan e siamo contenti che abbiano fatto bene e bisogna continuare a lavorare e migliorare".
Vi sentite soddisfatti per la composizione di questo gruppo?
"Abbiamo trovato un gruppo molto bravo, molto buono. C'è una buona atmosfera a Milanello, c'è un bel gruppo di lavoro. Dobbiamo continuare così su questa strada. Lavorare ma sicuramente abbiamo un'ottima atmosfera a MIlanello".
