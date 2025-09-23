MIL-LEC (3-0): Gimenez esce tra gli applausi, spazio per Balentien

di Francesco Finulli

Finisce la partita di Santiago Gimenez al minuto 68: una buona prova del messicano che finalmente si è tolto il peso del gol e in generale ha giocato una'ottima partita. Al suo posto ancora spazio per il giovane Cheveyo Balentien che avrà poco più di 20 minuti per mettersi in mostra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (61' Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (45' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (68' Balentien), Nkunku (61' Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan; Modric, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (45' st Pierotti), Berisha, Helgason (45' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE
Arbitro: Tremolada di Monza.
Assistenti: Bahri - Barone
IV ufficiale: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it