MIL-LEC (3-0): Gimenez esce tra gli applausi, spazio per Balentien

Finisce la partita di Santiago Gimenez al minuto 68: una buona prova del messicano che finalmente si è tolto il peso del gol e in generale ha giocato una'ottima partita. Al suo posto ancora spazio per il giovane Cheveyo Balentien che avrà poco più di 20 minuti per mettersi in mostra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (61' Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (45' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (68' Balentien), Nkunku (61' Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan; Modric, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (45' st Pierotti), Berisha, Helgason (45' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it