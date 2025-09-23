MIL-LEC (3-0): Pulisic ci impiega due minuti, tris rossonero

Chrstian Pulisic è il vero fuoriclasse di questo Milan: l'americano, entrato da due minuti, sigla il tris contro il Lecce grazie a un inserimento perfetto a centro area su cross dalla destra di Fofana. 3-0 per il Diavolo e sesto gol contro il Lecce per Pulisic: la squadra pugliese è la vittima preferita in carriera dello statunitense.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (61' Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (45' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku (61' Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan; Modric, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (45' st Pierotti), Berisha, Helgason (45' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it