Jankulovski prima del Lecce: "Oggi bisogna dare subito un'altra spinta per essere forti e convinti"

Nel pre partita di Milan-Lecce ai microfoni di Milan TV è intervenuto anche un ex rossonero come Marek Jankulossvki.

È sempre bello tornare a San Siro, che sensazioni ti dà?

"Si è sempre bellissimo perché passa tempo, si cambia, però ogni volta, quando torno, c'è un affetto incredibile. È stata una sorpesa, sono felicissimo".

Su Milan-Lecce di questa sera...

"È una partita diversa perché quest'anno la Coppa Italia diventa molto importante perché purtroppo non abbiamo le coppe. Così bisogna partire molto forte come in campionato e oggi bisogna dare subito un'altra spinta per essere forti, convinti, perché domenica ci aspetta una partita molto importante (quella contro il Napoli, ndr)".