Jashari a Milan TV: "Felice per questa vittoria, ma soprattutto per il gol di Füllkrug"

Intervenuto così a Milan TV, ecco le parole di Ardon Jashari dopo la vittoria contro il Lecce:

Sulla partita

"Sono veramente felice per questa vittoria, anche se avremmo dovuto segnare più gol. E' stata una partita difficile contro una squadra difensiva, ma siamo stati bravi".

Sul gol di Füllkrug

"Felice per il suo gol, è un bravo ragazzo ed ottimo giocatore, sono contento per lui".

La prossima sfida

"Sì, è stato emozionante giocare la prima da titolare così in questo stadio, ma la cosa più importante è stata la vittoria. Adesso possiamo recuperare bene le energie e pensare alla Roma".

MILAN-LECCE 1-0

Marcatori: 76’ Fullkrug

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.