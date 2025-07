Jashari non convocato dal Bruges per la partita di Supercoppa di domani

vedi letture

Altro indizio utilissimo per il calciomercato del Milan. Nicky Hayen, allenatore del Bruges, non ha, infatti, convocato Ardon Jashari per la sfida di domani, valida per la Supercoppa belga, contro il Saint-Gilloise.

Si riporta di seguito l'elenco dei convocati:

22. Simon Mignolet

29. Nordin Jackers

16. Dani van den Heuvel

44. Brandon Mechele

04. Joel Ordóñez

82. Samuel Gomez

02. Zaid Romero

58. Jorne Spileers

14. Bjorn Meijer

65. Joaquin Seys

62. Lynnt Audoor

84. Shandre Campbell

06. Ludovit Reis

15. Raphael Onyedika

20. Hans Vanaken

10. Hugo Vetlesen

21. Michał Skóraś

11. Cisse Sandra

08. Christos Tzolis

07. Nicolò Tresoldi

17. Romeo Vermant

87. Kaye Furo