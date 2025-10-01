Jashari ospite d'eccezione a Bergamo per Atalanta-Club Brugge

Questo inverno Ardon Jashari era sul prato della Gewis Arena e con una prestazione da migliore in campo annullò Ederson contribuendo al passaggio del Club Brugge agli ottavi di finale di Champions League ai danni dell'Atalanta. Ieri sera, invece, il centrocampista svizzero rossonero si trovava sugli spalti dell'impianto bergamasco mentre in campo si giocava la stessa partita anche se con in palio "solamente" i tre punti della League Phase. L'elvetico si è recato nella vicina Bergamo per seguire da vicino ex squadra ed ex compagni, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

Attualmente Jashari non ha ancora potuto incidere sull'ottimo inizio di stagione rossonero, suo malgrado: il centrocampista ha fatto in tempo a comparire in due spezzoni di gara contro Bari e Cremonese prima di farsi male in allenamento in seguito a uno scontro con El Bebote Gimenez. Frattura del perone che ha costretto il calciatore ai box. Oggi in fase di recupero che, comunque, non ci sarà prima di novembre, Jashari ha seguito i vecchi compagni battuti però dall'Atalanta 2-1 in rimonta.