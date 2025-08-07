Jashari: "Pirlo e Roberto Baggio i giocatori del Milan a cui mi ispiro"
Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan! Il centrocampista svizzero ha rilasciato la sua prima intervista da rossonero ai canali ufficiali del club. Di seguito, questo un estratto delle sue prime parole da milanista:
C’è qualche giocatore del Milan del passato da cui hai tratto ispirazione?
“Di sicuro Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva come giocavano, tecnicamente erano veramente forti. Il loro ultimo passaggio, com’erano creativi… Sono cose che cerco di portare anche nel mio modo di giocare. Quindi ti dico questi due”.
Giocherai con Luka Modric…
“Una sensazione fantastica. Iniziare la mia avventura qui con un giocatore incredibile che ha vinto così tanto può solo aiutarmi. Voglio imparare tanto da lui, ascoltarlo, guardare com’è in campo ma anche fuori dal campo”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan