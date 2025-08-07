Jashari: "Pirlo e Roberto Baggio i giocatori del Milan a cui mi ispiro"

Jashari: "Pirlo e Roberto Baggio i giocatori del Milan a cui mi ispiro"MilanNews.it
© foto di Alberto Fornasari
Oggi alle 19:30News
di Niccolò Crespi
fonte Milan TV

Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan! Il centrocampista svizzero ha rilasciato la sua prima intervista da rossonero ai canali ufficiali del club. Di seguito, questo un estratto delle sue prime parole da milanista:

C’è qualche giocatore del Milan del passato da cui hai tratto ispirazione?

“Di sicuro Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva come giocavano, tecnicamente erano veramente forti. Il loro ultimo passaggio, com’erano creativi… Sono cose che cerco di portare anche nel mio modo di giocare. Quindi ti dico questi due”.

Giocherai con Luka Modric…

“Una sensazione fantastica. Iniziare la mia avventura qui con un giocatore incredibile che ha vinto così tanto può solo aiutarmi. Voglio imparare tanto da lui, ascoltarlo, guardare com’è in campo ma anche fuori dal campo”.