Jashari, si avvicina il rientro: il piano specifico del Milan per lo svizzero

Si avvicina il rientro di Ardon Jashari dopo il grave infortunio al perone sofferto a fine agosto. Nella conferenza stampa di oggi mister Allegri ha dato tempistiche e piano di rientro specifico che il Milan ha preparato per il centrocampista svizzero. Queste le sue dichiarazioni:

"Per quanto riguarda Jashari credo che da mercoledì si possa piano piano riaggregare con la squadra. Avrà bisogno di tempo, durante la sosta vedremo di organizzare un’amichevole perché comunque non scordiamoci che è arrivato ai primi di agosto, ha giocato solo 45 minuti un’amichevole a Dublino, e poi dopo si è fatto male. Praticamente è tre mesi e mezzo che non gioca a calcio. Quindi va riadattato e ci vorrà un pochino di tempo. Ma già averlo con la squadra, soprattutto per lui, perché è un ragazzo che ha voglia di rientrare… Ma ci vorrà il suo tempo per reinserirlo e soprattutto per lui per ritrovare la condizione”.

