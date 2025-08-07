Jashari su Modric: "Voglio imparare tanto da lui, guardare com’è in campo ma anche fuori"

Ardon Jashari è finalmente un giocatore rossonero. Una forte volontà quella del centrocampista svizzero, che più di tutti ha spinto per questo importante trasferimento nonostante il muro eretto dal Brugge, “abbattuto” Anche grazie al pressing del Milan e dello stesso calciatore. In esclusiva per Milan TV, le prime parole da giocatore milanista da parte di Jashari. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Giocherai con Luka Modric…

“Una sensazione fantastica. Iniziare la mia avventura qui con un giocatore incredibile che ha vinto così tanto può solo aiutarmi. Voglio imparare tanto da lui, ascoltarlo, guardare com’è in campo ma anche fuori dal campo”.

Cosa pensi quando guardi la tua nuova maglia rossonera?

“Se devo essere sincero è veramente difficile descriverlo a parole. È una sensazione fantastica, è incredibile che io possa far parte di questo club. Cosa posso dire? Che voglio fare la mia parte per riportare il Club dove dovrebbe essere: darò tutto per questi colori per riportarlo in alto”.