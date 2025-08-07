Jashari: "Voglio fare la mia parte per riportare il Milan dove dovrebbe essere, darò tutto per questi colori"
Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan! Il centrocampista svizzero ha rilasciato la sua prima intervista da rossonero ai canali ufficiali del club. Ecco un breve estratto delle sue dichiarazioni:
“Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia. Quindi quando ho deciso che sarei voluto venire al Milan ho dato la mia parola: è sempre stato un sogno fin da bambino. Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan… Il sogno è diventato realtà.
È una sensazione fantastica, è incredibile che io possa far parte di questo club. Cosa posso dire? Che voglio fare la mia parte per riportare il Club dove dovrebbe essere: darò tutto per questi colori per riportarlo in alto”.
