Jimenez a TL: "Sembra che contro l’Inter giochiamo in modo diverso rispetto a come affrontiamo le altre partite"

Jimenez a TL:

Alex Jimenez, oggi autore di una partita attenta e decisivo con l’assist per il primo gol di Jovic, ha parlato in mix zone ai microfoni di TeleLombardia al termine di Inter-Milan 0-3. Queste le sue dichiarazioni:

In tanti dicono ‘Se il Milan affrontasse sempre l’Inter, chissà dove sarebbe…’:

“È vero, sembra che contro l’Inter giochiamo in modo diverso rispetto a come affrontiamo le altre partite. Ma è anche normale”.

Quanto era importante stasera?

“Eh sì. Per noi era troppo importante, vincendo la Coppa Italia possiamo entrare in Europa visto che in campionato non stiamo facendo tanto bene. Per noi era troppo importante e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare”.

Ora stai trovando continuità. Ti senti pronto per stare ad alti livelli?

“Sì, un po’ sì. È tutto grazie al mister che mi dà fiducia per giocare. Tutto è grazie a lui. Io voglio solo lavorare e fare le cose che mi dice”.

Ora bisogna cercare di finire bene la stagione:

“Noi siamo il Milan, penso che dopo questa partita dobbiamo andare avanti e vincere tutte quelle che mancano. Oggi si è visto in campo che abbiamo qualità e che possiamo vincere contro ogni squadra”.