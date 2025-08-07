Milan, ancora due amichevoli prima della Coppa Italia: sabato c'è il Leeds

vedi letture

Al ritorno dalla tournée estiva, il Milan di mister Allegri prosegue i propri allenamenti a Milanello, utili perchè serviranno a preparare le prossime due amichevoli, le ultime prima dell'impegno di Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto.

- 09/08, Dublino: Leeds United-Milan ore 16.00

- 10/08, Londra: Chelsea-Milan ore 16.00

BIGLIETTI CHELSEA-MILAN

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Chelsea-Milan, sfida amichevole in programma domenica 10 agosto alle 15.00 (ora locale) allo stadio Stamford Bridge, saranno disponibili sul sito Vivaticket a partire dalle ore 12.00 di venerdì 11 luglio. Ad oggi c'è ancora disponibilità.

Il prezzo del biglietto per assistere a Chelsea-Milan è di 37€ e ogni acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, con le indicazioni per la ricezione del titolo e l'accesso allo stadio.