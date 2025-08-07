Probabile formazione Milan: ecco dove giocherebbe Jashari

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Jimenez Thiaw Pavlovic Estupinan

Fofana Ricci Modric (Jashari)

Pulisic Gimenez Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Doué (Athekame) Thiaw Leoni Estupinan

Fofana Ricci Modric

Pulisic Gimenez (Vlahovic, Hojlund) Leao

LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

Al Milan serviva un uomo d'ordine in mezzo al campo e Igli Tare lo aveva confermato: la priorità di questa sessione di calciomercato era un mediano. E un mediano è arrivato. Samuele Ricci è stato ufficializzato come nuovo calciatore del Milan: 23 milioni di euro più due di bonus al Torino e quattro anni (più uno di opzione) di contratto al calciatore da due milioni di euro annui. Ultimo (per ora) è l'arrivo del terzino ecuadoregno Pervis Estupiñan, acquistato dai rossoneri per circa 17 milioni di euro più due di bonus. Intanto, si è conclusa la telenovela Ardon Jashari: il talento svizzero ha firmato con il Milan fino al 2030, con il rossoneri che hanno chiuso l'affare per 34 milioni di euro + 3 di bonus e impostando una rateizzazione della cifra in 4 anni.

Il ruolo

A confermarlo è stato lo stesso ex Torino: “Il ruolo del mediano a tre è quello che sento più mio, ma nel corso degli anni ho imparato a fare anche altri tipi di ruoli. Sono partito mezz’ala in Serie B, con Juric sono arrivato a giocare in una mediana a due, dove ti vengono chieste più cose e devi fare tutto in maniera perfetta. Poi sono tornato a giocare mediano davanti alla difesa… Il ruolo che sento più mio forse è quello”.

Valore aggiunto e vice Maignan

Il fuoriclasse croato Luka Modric sarà un elemento di spicco ed esperienza nel centrocampo rossonero. L'ex Real Madrid con la sua classe e la sua esperienza sarà un valore aggiunto sia in campo che nello spogliatoio. Si è già unito al resto di gruppo in vista della tournèe asiatica anche il terzo acquisto rossonero, il portiere Pietro Terracciano: per l'ex portiere viola un contratto biennale.

Il sostituto di Theo

Il Milan ha potuto trovare un accordo con il Brighton per il terzino ecuadoregno Pervis Estupinan. Le cifre dell'affare vedranno i rossoneri spendere 17 milioni di euro più due di bonus, per quello che sarà a tutti gli effetti un nuovo rinforzo di mister Allegri, e soprattutto il tanto richiesto sostituto di Theo Hernandez.

Telenovela Jashari: Ardon ha firmato!

Dopo ben due mesi di trattative estenuanti con l'ostico Club Brugge, il Milan ha finalmente chiuso per il suo centrocampista. Ardon Jashari arriva al Milan per una cifra di circa 34 milioni più 3 di bonus. Lo svizzero indosserà la maglia numero 30.