Jashari sceglie la 30: ecco tutti i predecessori di questo numero di maglia
Ardon Jashari ha scelto il numero che porterà al Milan, ossia il 30 che è quello che ha indossato al Brugge. E in passato anche al Lucerna, per poi passare dal 2022 al 2024 al numero 6.
Di seguito tutti i numeri 30 del Milan dal 1996 ad oggi:
1996/97 - Christian Ziege
1997/98 - Leonardo
1998/99 - Domenico Morfeo
1999/2000 - Mattia Graffiedi
2000/01 - Mattia Graffiedi
2001/02 - Fernando Redondo
2002/03 - Marco Borriello
2004/05 - Harvey Esajas
2005/06 - Davide Facchin
2006/07 - Daniel Offredi
2007/08 - Daniel Offredi
2008/09 - non assegnata
2009/10 - Marco Storari
2009/10 - Amantino Mancini
2010/11 - Flavio Roma
2011/12 - Flavio Roma
2012/13 - non assegnata
2013/14 - non assegnata
2014/15 - non assegnata
2015/16 - non assegnata
2016/17 - Jherson Vergara
2016/17 - Marco Storari
2017/18 - Marco Storari
2018/19 - non assegnata
2019/20 - non assegnata
2020/21 - Riccardo Tonin
2021/22 - Junior Messias
2022/23 - Junior Messias
2023/24 - Mattia Caldara
2024/25 - Mattia Liberali
2025/2026 - Ardon Jashari
