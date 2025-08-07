Jashari-Milan, le prime dichiarazioni da giocatore rossonero

vedi letture

Ardon Jashari e il Milan, una storia d’amore che finalmente è diventata realtà. Il nuovo rinforzo a centrocampo di mister Allegri ha firmato il proprio contratto con il Milan, che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2030. Una trattativa estenuante conclusa con un lieto fine: il Milan ha finalmente trovato il suo centrocampista, per la felicità di Allegri e tifosi.

Le prime parole di Jashari da giocatore del Milan: "Quando ho scelto il Milan e saputo della trattativa ho subito dato la mia parola al club. È un sogno che avevo da bambino e che ora si realizza".

Il comunicato del club rossonero:

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell'estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio.

Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022. Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30".