Baseggio a MN: "Jashari? Talento incredibile ma pagato troppo. Accolto come Maradona..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter Baseggio, ex centrocampista del Belgio e leggenda dell'Anderlecht.

Walter, lei stima Ardon Jashari ma non è convinto. Il Milan l'ha pagato troppo?

"Il prezzo che è stato pagato Jashari è totalmente incredibile! Ma a Milano è arrivato Frank Rijkaard? Dalle immagini del suo arrivo all'aeroporto pensavo fosse sbarcato Maradona... (ride ndr). La sola società che ha avuto ragione di aspettare è il Bruges. Nel mondo ci sono tanti bei giocatori. Occhio eh, non dico mica che Ardon non possa diventare un grande giocatore in ottica futura. Ma pagarlo 39 milioni di euro fa paura soprattutto se Ricci che è un giocatore della nazionale italiana con esperienza in Serie A è costato tra i 20-22 milioni di euro. Questa differenza nei loro cartellini mi fa girare un pò testa. Il problema poi è: in campo dove giocherà?"

In che senso? Nei piani di Allegri dovrebbe farà la mezzala a destra...

"Il Milan con Modric e Ricci ha dei centrocampisti che fanno paura. Sarebbe un errore pensare che Modric a 40 anni sia finito... Luka al Milan farà bene. Porterà chiarezza, esperienza e comanderà il centrocampo. Per chi lo affiancherà sarà un piacere averlo vicino. Poi ci sono anche Fofana, Musah e Loftus-Cheek che fanno la differenza. Questi 5-6 calciatori che ho citato hanno tanta esperienza e attualmente sono più forti di Jashari. Poi dove lo mettiamo in campo? Modric lo devi far giocare, Ricci per caratteristiche è unico e sarà titolare. E Loftus-Cheek con Allegri sarà un punto fermo. Poi dipenderà che sistema di gioca userà Max."

Insomma convinto ma non convintissimo... anche per Charles de Ketelaere nei 2022 ebbe dubbi che poi alla fine si sono rivelati più che giusti...

"Ripeto, è stato pagato troppo per il valore attuale. A Bruges ha fatto bene in certe partite ma in altre ha fatto meno bene... poi il Club non è stato campione l'anno scorso, hanni vinto solo la Coppa del Belgio contro l'Anderlecht. La lega belga l'ha vinta l'Union Saint Gilloise."

Insomma Jashari è un talento importante pagato quanto un top player già affermato secondo lei?

"Esatto, il problema non è il talento indiscutibile del calciatore. Ma i soldi che hanno speso. Il colpo l'ha fatto il Bruges che con il tira e molla ha guadagnato 6-7 milioni in più alla fine. Loro fanno sempre così, c'è una situazione analoga con altri 2-3 calciatore della rosa. È una società che lavora molto bene. Ma per il Milan spendere così tanto per uno che l'anno scorso era ancora tesserato in una società svizzera è esagerato. Il prezzo è davvero troppo, troppo, troppo alto. Sono scettico."

di Alessandro Schiavone