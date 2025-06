Joao Felix non partirà con il Chelsea per il Mondiale per Club

L'avventura di Joao Felix con il Milan è ai titoli di coda. E anche con il Chelsea non scorre buon sangue dopo che inglesi l'estate scorsa lo aveva comprato dall'Atletico per poi girarlo in prestito a gennaio ai rossoneri. Da via Aldo Rossi non hanno intenzione di dare seguito in nessun modo al prestito secco grazie al quale il portoghese ha vestito la maglia rossonera negli ultimi mesi e per questo Felix farà ritorno a Londra in attesa di capire il suo futuro a lungo termine.

Per il futuro immediato c'è già un responso: Joao Felix non partirà con il Chelsea per il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti. La squadra inglese ha già consegnato il suo numero 14 a un nuovo arrivato, Essugo. Insieme a Felix, anche Raheem Sterling non prenderà parte alla competizione intercontinentale: entrambi sono in uscita dal Chelsea. Lo riporta Fabrizio Romano.