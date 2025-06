Joao Felix torna al Chelsea. Il saluto del Milan sui social e la risposta del portoghese

Il Milan ha deciso di non prendere a titolo definitivo Joao Felix, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea. Il giocatore portoghese tornerà quindi a Londra, in attesa di trovare una nuova squadra perchè il suo futuro non sarà nella squadra di Maresca (nelle ultime settimane si è parlato tanto di un suo possibile ritorno al Benfica, cioè il club in cui è esploso).

Il club rossonero, sui propri social, ha pubblicato un post per salutare il suo ormai ex attaccante che ha risposto con un "Grazie" accompagno da un cuoricino rosso e uno nero.