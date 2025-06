Il saluto del Milan a Sottil: "Ti auguriamo il meglio per le tue future imprese"

L'avventura di Riccardo Sottil con il Milan è ai titoli di coda: il club rossonero non ha esercitato l'opzione per il riscatto del giocatore che, dunque, dal primo luglio sarà nuovamente un calciatore della Fiorentina. Non una parentesi memorabile per il figlio d'arte che, a sua discolpa, non ha avuto molte occasioni per mettere in mostra le sue qualità: da quando è arrivato in rossonero lo scorso gennaio ha collezionato solamente 8 presenze di cui una singola volta da titolare.

Il Milan, come accaduto ieri per per Joao Felix, anche lui ai saluti, ha deciso di salutare Sottil con un post social. Così c'è scritto nel messaggio rossonero: "Grazie Riccardo! Ti auguriamo il meglio per le tue future imprese!"