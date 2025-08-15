Colombo titolare nel successo del Genoa in Coppa Italia contro il Vicenza
Il Genoa accede al secondo turno di Coppa Italia, battendo 3-0 il Vicenza. 70 minuti per Lorenzo Colombo, che il Milan ha ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, al Grifone.
A decidere la sfida di questa sera, però, ci hanno pensato Carboni, un'autorete di Benassai e Stanciu.
