Colombo titolare nel successo del Genoa in Coppa Italia contro il Vicenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Ieri alle 23:25News
di Gaetano Mocciaro

Il Genoa accede al secondo turno di Coppa Italia, battendo 3-0 il Vicenza. 70 minuti per Lorenzo Colombo, che il Milan ha ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, al Grifone.

A decidere la sfida di questa sera, però, ci hanno pensato Carboni, un'autorete di Benassai e Stanciu.