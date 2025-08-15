Bari, Nikolaou: "Milan avversario tante categorie superiore: faremo del nostro meglio"

Il Milan sfiderà il Bari nella prima partita stagionale, domenica sera alle 21.15 a San Siro in occasione del Primo Turno di Coppa Italia. In conferenza stampa, per la squadra pugliese, ha parlato il neo difensore Dimitrios Nikolaou. Il tecnico Fabio Caserta parlerà nella giornata di sabato. Le parole sulla partita del difensore greco.

Su come arriva il Bari alla partita: "Noi siamo in una fase di costruzione. Stiamo trovando il nostro cammino, con il nostro allenatore. Domenica andiamo a fare una partita che sappiamo tutti che sarà molto difficile e con un avversario superiore, tante categorie sopra di noi. Ce la metteremo tutta e faremo del nostro meglio. Siamo all’inizio ma ci faremo trovare pronti per tutte le partite che dobbiamo affrontare"

Sul sostegno dei tifosi baresi: "5000 tifosi del Bari a San Siro? Io ho saputo che saranno in così tanti l’altro ieri ed è una cosa molto bella. Ci deve far essere orgogliosi. Noi faremo il massimo per loro e per portare un risultato o fare una grande prestazione”.