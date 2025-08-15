Milan-Bari, chi vince sfiderà il Lecce. Battuta la Juve Stabia, 18' per Camarda
Sarà il Lecce il prossimo avversario del Milan, in caso di successo dei rossoneri contro il Bari in Coppa Italia. I salentini hanno superato di misura la Juve Stabia per 2-0, rete di Krstovic al 27' su rigore e Kaba al 95'. Grande curiosità attorno a Francesco Camarda, entrato al 72' al posto del montenegrino.
In caso il Milan dovesse superare il turno sfiderà la squadra di Eusebio Di Francesco a settembre a San Siro.
