Milan-Bari, chi vince sfiderà il Lecce. Battuta la Juve Stabia, 18' per Camarda

Milan-Bari, chi vince sfiderà il Lecce. Battuta la Juve Stabia, 18' per CamardaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:50News
di Gaetano Mocciaro

Sarà il Lecce il prossimo avversario del Milan, in caso di successo dei rossoneri contro il Bari in Coppa Italia. I salentini hanno superato di misura la Juve Stabia per 2-0, rete di Krstovic al 27' su rigore e Kaba al 95'. Grande curiosità attorno a Francesco Camarda, entrato al 72' al posto del montenegrino.

In caso il Milan dovesse superare il turno sfiderà la squadra di Eusebio Di Francesco a settembre a San Siro.