Nel giorno di Leoni l'uomo decisivo del Liverpool è Chiesa. Riparte la Premier, 4-2 al Bournemouth
Si è aperta questa sera la Premier League 2025/26 a forti tinte italiane: il Liverpool ha battuto il Bournemouth per 4-2. Nel giorno dell'annuncio di Giovanni Leoni come nuovo giocatore dei reds, a decidere la sfida è stato Federico Chiesa, che nei minuti finali ha segnato la rete del 3-2 scongiurando un mezzo passo falso che si stava concretizzando.
Hugo Ekitike può fregiarsi di essere il primo marcatore stagionale. Il raddoppio di Gakpo e partita che sembrava chiusa al 49'. E invece una doppietta di Semenyo tra il 64' e il 76' ha spaventato la squadra di Arne Slot. Entrato all'82' al posto di Wirtz, Chiesa colpisce all'88'. Poi Salah al 94' cala il poker.
