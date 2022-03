Joao Pedro: "A fine gara ho cercato di separare tutti. Scontro con Ibra? No"

MilanNews.it

Joao Pedro, capitano del Cagliari, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan: "Ho saputo della convocazione in Nazionale insieme a tutti. Sono contentissimo, confesso che ero un po' in ansia dopo i 30 anni... È stato veramente una bella serata: ho sentito tutta la mia famiglia"

Cosa è successo nel finale di gara di oggi?

"Ho cercato all'inizio di separare, per la prima volta, tutti. Poi è arrivato Ibrahimovic e ha voluto sapere ciò che stava succedendo. Sono robe di campo, finisce lì".

Non c'è stata una coda dentro gli spogliatoi?

"No, assolutamente no. Ho cercato di evitare la confusione, non aveva senso".

Hai ascoltato cori razzisti nei confronti degli avversari?

"No, veramente no. Non ho sentito niente. È un discorso delicato. Io ero a centrocampo, non ho sentito niente. Maignan a fine partita ha ricambiato le provocazioni, a fine partita siamo tutti un po' più esaltati... Del mio pubblico mi sento in diritto di difenderlo, fin quando ovviamente non sento qualcosa".