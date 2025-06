Jonathan David precisa di non avere ancora un accordo con il Napoli

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Voglio un club ambizioso che vuole fare qualcosa. Ovviamente mi piacerebbe combattere per vincere titoli. Voglio una squadra che sia competitiva, che abbia ambizione e un ottimo progetto sportivo". Così Jonathan David, bomber della nazionale canadese, appena svincolatosi dal Lilla dopo un'ottima stagione, parla con 'The Athletics' a proposito del proprio futuro. Quanto al recente passato, e quindi al Lilla, l'attaccante fa capire che con la sua ormai ex società si è lasciato bene. "Ovunque tu sia, non devi mai lasciarti in malo modo - le sue parole - Ho passato cinque anni meravigliosi lì e mi sono divertito, non c'era motivo di andarsene in modo negativo anche se l'ho fatto a parametro zero". Ora c'è il futuro che per lui potrebbe essere il calcio italiano. "Non so cosa mi riserverà il futuro, ma anche solo il fatto di sapere che avrò una nuova sfida è una cosa eccitante". Ma è vero che ha già un accordo con il Napoli? "No", la risposta secca di David. E con la Juventus? "No".

Ma cosa sa del Napoli? "E' un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere solo una volta e dire 'ok, a posto così'. Il Napoli è un club ambizioso, che giocherà in Champions League". Poi una considerazione generica: "quando guardo la Serie A e la comparo con la Premier League, dico che quest'ultima ha ritmi più veloci, più su e giù. La Serie A può essere così ma più tattica. E' più simile ad una partita a scacchi". L'importante per l'oggetto del desiderio di Napoli, Juve e altre società è "arrivare a qualcosa prima che la preseason cominci, in modo da potermi ambientare e lavorare coi compagni. Comunque tutto può succedere". (ANSA).