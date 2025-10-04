Jude Bellingham eletto miglior giocatore inglese dell'anno
(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Jude Bellingham è stato eletto 'Giocatore inglese dell'anno 2024-2025'. A 22 anni il giocatore del Real Madrid ha battuto la concorrenza di Declan Rice e del veterano Harry Kane, diventando così il secondo calciatore britannico a ricevere il riconoscimento mentre giocava in un club straniero, dopo Owen Hargreaves con il Bayern nel 2006. Operato alla spalla lo scorso luglio, Bellingham è atteso per le prossime partite della Nazionale contro Galles e Lettonia ed è al centro del progetto di Thomas Tuchel per i mondiali 2026. (ANSA).
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
