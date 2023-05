Junior Tim Cup: il decimo trofeo si assegna all'Olimpico

Fonte: ANSA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - È la decima edizione della 'Junior Tim Cup - Keep Racism Out' quella che si appresta a decretare, all' Olimpico di Roma, la squadra vincitrice del torneo oratoriale di calcio a 7, promosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano. Circa seimila ragazzi under 14 si sono incontrati in oltre tremila gare per conquistare un pass per la Final Eight, vivendo le emozioni degli stadi di Serie A e degli incontri svolti nei centri sportivi dei club o negli oratori, assieme a tanti protagonisti del calcio di vertice. Domattina le otto finaliste si affronteranno, divise in due gironi, e le migliori giocheranno alle 18.30 la finale, sullo stesso terreno della finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter, a cui assisteranno tutti i ragazzi delle otto squadre.

Alla presentazione della Final Eight sono intervenuti tra gli altri Danielle Madam, campionessa italiana di getto del peso, gli ambassador della Lega Serie A Luca Antonini e Cristian Zaccardo e don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Gli incontri del girone A mettono di fronte l'oratorio Sant'Andrea Corsini Montevarchi (Arezzo) contro la parrocchia San Giorgio di Perlena (Vicenza) e l'oratorio San Martino Rivoli (Torino) con la parrocchia Sant'Eustachio (Salerno); nel girone B la parrocchia San Giuseppe Lavoratore (Bologna) con l'oratorio Boltiere (Bergamo e l'oratorio Angelo Leone Surbo (Lecce) contro la Parrocchia Sant'Eusebio (Genova) (ANSA).