Juric su Zirkzee: "Giocatore forte, in alcune movenze ci rivedo Ibra"

Ivan Juric, nella conferenza stampa tenutasi nel post partita di Bologna-Torino, terminata 2-0 per gli uomini di Thiago Motta che sono ora in zona Champions, ha fatto i complimenti all'attaccante degli emiliani Joshua Zirkzee, che ha avuto un impatto determinante sul campionato della sua squadra. Juric, rammaricato dall'andamento della partita ma soddisfatto per la prestazione generale del suo Torino, sostiene che Zirkzee possa avere caratteristiche davvero importanti, simili a quelle di un grandissimo attaccante ex Milan. Ecco le sue parole a riguardo:

Come vede Zirkzee?

"Si vedeva già da tempo che è un giocatore forte. Chi è bravo prende questi talenti, li coltiva e riesce a farli esplodere. Per alcune movenze ci rivedo Ibra. E' un attaccante atipico che riesce a fare anche tanti gol".