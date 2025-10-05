JUV-MIL (0-0): doppio cambio nel Diavolo al 63', dentro Leao e Loftus-Cheek

di Enrico Ferrazzi

Doppio cambio nel Milan al 63': è il momento di Rafael Leao che prende il posto in attacco di Santiago Gimenez. In mezzo al campo, invece, è Youssouf Fofana a lasciare il campo, dentro Ruben Loftus-Cheek

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, valida per la sesta giornata di campionato:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. All. Igor Tudor

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Balentien. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata
 