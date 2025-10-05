Rabiot a DAZN: "Sono due punti persi, abbiamo rimpianti stasera"

vedi letture

Adrien Rabiot ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan. Queste le dichiarazioni del centrocampista rossonero:

Che emozioni hai provato stasera?

“È stata una partita emozionante. Ho tanti compagni che conosco alla Juventus, tutto lo stadio, tutto lo staff, anche mister Tudor… Sono davvero contento di essere venuto qua. Avrei voluto vincere ma è così, continuiamo col percorso”.

Più rabbia o più emozione?

“Emozione prima della partita sì, ma naturalmente sono arrabbiato perché dovevamo vincerla. Abbiamo avuto occasioni da gol, ci è mancato qualcosa. Dobbiamo fare di più, crescere come squadra. Sono due punti persi, potevamo fare molto di più come squadra. Poi è solo l’inizio del campionato, ma vincere qua sarebbe stato importante. Dobbiamo continuare a lavorare perché stiamo facendo bene. L’importante è non aver preso gol, siamo stati solidi. Vedremo la prossima partita ma abbiamo rimpianti stasera”.

In cosa dovevate dare di più?

“Avremmo dovuto usare di più la profondità e non l’abbiamo fatto bene. Per il resto davanti alla porta ovviamente dobbiamo fare meglio, ultimo passaggio, tiri… Potevamo dare qualcosa in più, ma da parte di tutti. Anche sulle seconde palle, a livello di aggressività. Eravamo fuori casa, contro una squadra forte, quindi il punto è positivo. Ma penso che potevamo fare di più e vincere stasera”.