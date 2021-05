Juve-Inter 3-2: ecco cosa serve al Milan domani per la Champions

Nonostante la vittoria per 3-2 della Juventus contro l'Inter, il Milan ha ancora - se non di più rispetto a prima - il destino nelle sue mani.

Per centrale la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, infatti, ai rossoneri servono i tre punti domani contro il Cagliari; in caso di vittoria, dunque, il Milan tornerebbe ufficialmente nella massima competizione europea con una giornata d'anticipo dopo 8 anni di digiuno grazie allo scontro diretto a favore (1-3 all'andata per la Juve, 0-3 al ritorno per Ibrahimovic e compagni) nei confronti della Juventus.