Juve-Milan vista da Matri: "Ci sarà molto equilibrio anche se devo dire che il Milan mentalmente sarà avvantaggiato”MilanNews.it
Oggi alle 20:11News
di Manuel Del Vecchio

Alessandro Matri, doppio ex della sfida, è ospite di DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. L'attaccante parla così della sfida che inizierà tra poco all'Allianz Stadium:

Che partita ti aspetti? “Una partita molto equilibrata. Il Milan sta bene, viene da 4 vittorie consecutive, la Juve è ancora imbattuta nel nostro campionato. Ci sarà molto equilibrio anche se devo dire che il Milan mentalmente sarà avvantaggiato”.