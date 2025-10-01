Juve prossima avversaria del Milan: oggi bianconeri in campo in Champions

Oggi si conclude la due giorni Champions League: dopo Atalanta e Inter impegnate ieri, oggi tocca al Napoli e alla Juventus che sarà la prossima avversaria del Milan in campionato. Il big match si giocherà domenica sera, 5 ottobre, all'Allianz Stadium in occasione della sesta giornata di campionato. I bianconeri prima, come detto, saranno impegnati questa sera in trasferta contro il Villarreal in Champions: calcio di inizio alle ore 21.

Di seguito il programma della due giorni di Champions League:

MARTEDÌ 30/09

ore 18.45

Kairat (KAZ) - Real Madrid (SPA)

Atalanta (ITA) - Club Brugge (BEL)

ore 21

Olympique Marsiglia (FRA) - Ajax (OLA)

Inter (ITA) - Slavia Praga (CZE)

Chelsea (ING) - Benfica (POR)

Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)

Pafos (CYP) - Bayern Monaco (GER)

Bodo Glimt (NOR) - Tottenham (ING)

Atletico Madrid (SPA) - Eintracht Francoforte (GER)

MERCOLEDÌ 01/10

ore 18.45

Qarabag (AZE) - Copenhagen (DEN)

Union St. Gilloise (BEL) - Newcastle United (ING)

ore 21

Monaco (FRA) - Manchester City (ING)

Borussia Dortmund (GER) - Athletic Bilbao (SPA)

Napoli (ITA) - Sporting Club (POR)

Villarreal (SPA) - Juventus (ITA)

Arsenal (ING) - Olympiacos (GRE)

Barcellona (SPA) - PSG (FRA)

Bayer Leverkusen (GER) - PSV Eindhoven (OLA)

