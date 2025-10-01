Juve prossima avversaria del Milan: oggi bianconeri in campo in Champions
Oggi si conclude la due giorni Champions League: dopo Atalanta e Inter impegnate ieri, oggi tocca al Napoli e alla Juventus che sarà la prossima avversaria del Milan in campionato. Il big match si giocherà domenica sera, 5 ottobre, all'Allianz Stadium in occasione della sesta giornata di campionato. I bianconeri prima, come detto, saranno impegnati questa sera in trasferta contro il Villarreal in Champions: calcio di inizio alle ore 21.
Di seguito il programma della due giorni di Champions League:
MARTEDÌ 30/09
ore 18.45
Kairat (KAZ) - Real Madrid (SPA)
Atalanta (ITA) - Club Brugge (BEL)
ore 21
Olympique Marsiglia (FRA) - Ajax (OLA)
Inter (ITA) - Slavia Praga (CZE)
Chelsea (ING) - Benfica (POR)
Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)
Pafos (CYP) - Bayern Monaco (GER)
Bodo Glimt (NOR) - Tottenham (ING)
Atletico Madrid (SPA) - Eintracht Francoforte (GER)
MERCOLEDÌ 01/10
ore 18.45
Qarabag (AZE) - Copenhagen (DEN)
Union St. Gilloise (BEL) - Newcastle United (ING)
ore 21
Monaco (FRA) - Manchester City (ING)
Borussia Dortmund (GER) - Athletic Bilbao (SPA)
Napoli (ITA) - Sporting Club (POR)
Villarreal (SPA) - Juventus (ITA)
Arsenal (ING) - Olympiacos (GRE)
Barcellona (SPA) - PSG (FRA)
Bayer Leverkusen (GER) - PSV Eindhoven (OLA)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan